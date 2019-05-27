Bin polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu - BURSA

Kaynak: AA

Bursa'da kent merkezi ve Mustafakemalpaşa ilçesinde bin polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 41 zanlı yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaklaşık 3 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti.Polis Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerinin de desteğiyle kent merkezi ve Mustafakemalpaşa ilçesinde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.Havadan drone ile takip edilen, kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı, narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda 650 gram sentetik uyuşturucu, 35 gram esrar, 120 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca ile bir hassas terazi ele geçirildi.Bin polisin katıldığı operasyonda gözaltına alınan 41 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.