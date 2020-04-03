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Bin TL 'lik sosyal yardımlar postacı, bekçi ve polislerin katılımıyla dağıtılmaya başlandı

Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında bin TL'lik nakit sosyal yardım ailelere teslim edilmeye başladı.

03.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:42
Bin TL 'lik sosyal yardımlar postacı, bekçi ve polislerin katılımıyla dağıtılmaya başlandı
Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında bin TL'lik nakit sosyal yardım ailelere teslim edilmeye başladı. PTT önlerinde toplanan postacı, bekçi ve polisler yardımları alarak ihtiyaç sahiplerine götürdü. Bazı bekçiler postacıların motosikletiyle giderken, bazıları polis otosuyla paraları dağıttı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın bin TL'lik nakit sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürüleceğini açıklamasının ardından bu sabah Sultanbeyli'de polis, bekçi ve postacılar PTT önünde toplandı. Ardından bazı bekçiler postacıların motosikletine binip yardımı dağıtmaya giderken, bazı postacılar da polis araçlarına binerek parayı dağıtmaya başladı. Ardından nakdi yardımlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bin TL 'lik sosyal yardımlar postacı, bekçi ve polislerin katılımıyla dağıtılmaya başlandı - Haberler

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