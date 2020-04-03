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Bin TL sosyal yardım, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandı

Bin TL sosyal yardım, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandı Vali Yerlikaya duyurdu: Yardımlar böyle teslime ediliyor İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit bin TL'lik sosyal yardımın, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandığını duyurdu.

03.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:39
Bin TL sosyal yardım, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandı
Vali Yerlikaya duyurdu: Yardımlar böyle teslime ediliyor
İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit bin TL'lik sosyal yardımın, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandığını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit bin TL'lik sosyal yardımın, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandığını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren yardım alacak olan ailelerin evlerine giden ekipler, kendilerine teslim edilen zarflar eşliğinde ihtiyaç sahiplerine bin TL'yi teslim etti. Ekipler, "PTT'den geliyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın talimatı ile bundan sonra ödemeleri konutlarınızda gerçekleştireceğiz. İlgili emniyet müdürlerimiz ve tüm teşkilatımız ile sizlerin hizmetindeyiz" açıklamasını yaptı. Bin TL sosyal yardım, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandı

Kaynak: İHA

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