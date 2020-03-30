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-Bin Yataklı Hastane Gemisi New York'a Ulaştı

- Bin yataklı hastane gemisi New York'a ulaştı ABD donanmasına ait olan USNS Comfort hastane gemisi New York limanına ulaştı.

30.03.2020 20:19 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:22
- Bin yataklı hastane gemisi New York'a ulaştı
WASHINGTON - ABD donanmasına ait olan USNS Comfort hastane gemisi New York limanına ulaştı.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, yeni merkez üssü olan ABD'de etkisini arttırmaya devam ediyor. ABD'de korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'a ABD Başkanı Donald Trump tarafından Virginia'dan yolcu edilen USNS Comfort, korona virüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla New York'a ulaştı. USNS Comfort, Manhattan Cruise Terminali'ne yanaştı.
USNS Comfort, korona virüs hastaları tedavisi dışında acil yardıma ihtiyacı olanlara bakım sağlamak amacıyla New York'a gönderildi. Comfort'un bin yatak kapasitesi, bin 200 sağlık personeli, 12 adet tam donanımlı ameliyathanesi, laboratuvarı ve oksijen üreten tesisleri bulunuyor.
New York'ta toplam korona virüs vakası 60 bin 679'a, hayatını kaybedenler ise bin 63'e ulaştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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-Bin Yataklı Hastane Gemisi New York’a Ulaştı

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, New York, Güncel

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-Bin Yataklı Hastane Gemisi New York'a Ulaştı
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