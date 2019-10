"Bin yıl da sürse buradan ayrılmayacağım"

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 30'uncu gününde.Diyarbakır'da anne Hacire Akar, dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta sorumlu olarak gördüğü HDP'nin aracı olduğunu iddia ederek partinin il binası binası önünde oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuştu. Hacire annenin oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer annelere de örnek oldu.Aile sayısı 50'ye yükseldiAkar'ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemine katılan ailelerin sayısı 50'ye ulaştı. Partinin il binası önünde gün boyu bekleyişlerini sürdüren annelerin oturma eylemi destek ziyaretleriyle devam ediyor.Başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olmak üzere, şehit aileleri, siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler, yazarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olmak üzere toplumun her kesiminden vatandaşlar aileleri ziyaret ederek, acılarını paylaştı, desteklerini bildirdi.Evlatlarının fotoğraflarını yan yana dizdilerEllerinde çocuklarının fotoğrafı ile oturma eylemine devam eden anneler, özlem duydukları evlatlarına kavuşmak için bekleyişlerini sürdürüyor. Diyarbakır anneleri, üzerinde Türkçe ve Kürtçe "Artık yeter" ve "Evladımı istiyorum" yazısı bulunan fotoğrafları yan yana dizerek tepkilerini dile getirdi."Çocuklarımızı onların ellerinden alalım, bu zulüm bitsin artık"Oturma eylemi yapan annelerden Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan Üçdağ'dan 4 yıldır haber alamadığını belirterek şöyle konuştu:"Oğlum için buradayım. Burada beklemeye devam edeceğim. Yıllardır sabrettim. Oğlum gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Buradan 81 ile sesleniyorum: Ne olursunuz evlatlarınız kayıpsa gelin buraya. Birbirimize destek verelim. Çocuklarımızı onların ellerinden alalım, bu zulüm bitsin artık yeter. Yıllardır bu zulmü yaşıyorum. Bin yıl da sürse ben buradan ayrılmayacağım. İnadım inat.""Ömür boyu da sürse oturma eylemine devam edeceğim"Gözyaşı döken Fatma Akkuş da 2015'ten bu yana hasret kaldığı kızı Songül için eyleme katıldığını, kızından hiç haber alamadığını belirtti."Bir değil, iki ay değil üç ay da sürse bekleyeceğiz. Yeter ki çocuklarımızdan haber alalım." ifadelerini kullanan Akkuş, yıllardır çocuğunu beklediğini aktardı.Akkuş, "Yıllardır bir telefon bekliyoruz. Yeter ki arasın 'Anne buradayım, sağım.' desin. Ömür boyu da sürse oturma eylemine devam edeceğim. Bir kişi kalsa ikincisi ben olurum. Songül kızım neredesin? Kaç, isterlerse seni öldürsünler, zaten her gün ölüyoruz. Benim ciğerim gitmiş, nakil bekliyorum. Babası hasta. Songül'ün ikizi perişan. Kızım kaç gel, seni bekliyoruz." dedi."Kış gelse çadır kuracağım"Sevda Demir, 4 yıldır oğlu Fatih'ten haber alamadığını, evladı için sonuna kadar eylemi sürdürmeye kararlı olduğunu dile getirdi. Oğluna kavuşma ümidiyle Diyarbakır'ın Hani ilçesinden geldiğini anlatan Demir, "Bir kişi otursa ikinci anne benim. Daha ne kadar sürecek bu acı? Eyleme devam edeceğim. Kış gelse çadır kuracağım. Çadırda eyleme devam edeceğim. Sokakta oğlumun arkadaşlarını görünce ağlıyorum." diye konuştu.Ağrı'dan gelen baba oturma eylemini sürdürüyor4 yıldır haber alamadığı oğlu Ömer için Ağrı'dan gelerek oturma eylemine katılan baba Salih Gökçe, oğlunun askere gitmesine 20 gün kala dağa götürüldüğünü söyledi. Eşinin 16 yıl önce vefat ettiğini dile getiren Gökçe, "Ömer'i ben büyüttüm. Her şeyini hazırladım çocuğum askere gidecekti. Burada 15 gündür eylem yapıyorum. Evimde şu an kimse yok. Bir oğlum askerde, ben de oturmaya devam edeceğim. Bir oğlum da üniversite okuyor. Paramparça olduk." dedi.