Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, "Bin Yıllık Geçmişten Bin Yıllık Geleceğe Malazgirt Projesi" kapsamında Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ve Millet Bahçesi'nde yapılan çalışmaları inceledi.

Muş'un Malazgirt ilçesine gelen Üzmez, çalışmalar hakkında Van Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk ile firma yetkilisi Felat Şengal'den bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Üzmez, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ve Millet Bahçesi'nde 3. etap çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bölgeye olan katkılarının sürekli arttığını belirten Üzmez, şöyle konuştu:

"Çalışmaları yerinde kontrol etmeye geldik. Gidişat çok iyi ve sonuçlanmak üzere. Her geçen gün milli parkımız ve Malazgirt'imiz güzelleşiyor. Halkımıza çok güzel hizmetleri verecek binaları yerinde gördük. İhtiyaç olabilir diye yeni yapılarımızı yaptık. İdare binaları yapıyoruz. Peyzaj çalışmalarımız bittiğinde asfaltlama devam edecek. Malazgirt'imizi ve milli parkımızı bu şekilde mükemmel bir hale getirmeye çalışacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde konuk etmeye hazır olduklarını bildiren Üzmez, "Milli parkı çok yakında halkın kullanımına açabileceğiz. Köprülerimiz, oyun gruplarımız ve basketbol sahalarımız açılıyor. Tören alanımızı güzelleştirmeye devam ediyoruz. Yapılan bu çalışmaların Malazgirt'imize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.