Bina Filmi

Distopik bir Türkiye’de, Hükümet
ülke genelinde evlere yeni televizyon antenleri kurmaya başlar. Amaç, ülke genelinde dolaşan bilgilerin takibini yapabilmektir. Çökmekte olan bir apartman kompleksinde, denetçilik görevini üstlenen Mehmet, yeni antenin kurulmasını denetlemek zorundadır. Ancak kurulum sırasında bir şeyler yanlış gider ve anten yayını apartman kompleksi sakinlerini tehdit etmeye başlar. Şimdi bina görevlisi Mehmet, sakinleri tehdit eden açıklanamaz iletimlerin arkasındaki şeytani varlıkla yüzleşmek zorunda kalacaktır.Yönetmen:
Orçun BehramSenaryo:
Orçun BehramOyuncular:
İhsan Önal, Gül Arıcı, Levent Ünsal, Enis Yıldız, Eda Özel, Murat Sağlam, Işıl Zeynep, Mert Toprak Yadigar, Elif ÇakmanFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
BinaYapımcı Firma:
Lucidlab FilmsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
115 dk.Vizyon Tarihi:
01.01.2070 Bina Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.