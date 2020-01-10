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Bina girişinde yakılan ateş paniğe neden oldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir binanın girişinde yakılan ateş panik yaşanmasına neden oldu.

10.01.2020 09:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:26Bina girişinde yakılan ateş paniğe neden oldu
'ın Gölbaşı ilçesinde bir binanın girişinde yakılan ateş panik yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan bir binanın merdiven boşluğundan yükselen dumanı görerek paniğe kapılan bina sakinleri polis ve itfaiyeye verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanın kaynağını bulmaya çalıştı. Kısa süreli paniğe neden olan dumanın, apartmanın giriş kısmında kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından kartonlarla yakılan ateşten kaynaklandığı tespit edildi. Ateş itfaiye ekiplerince söndürüldü. ekipleri ateşi yakan ve söndürmeden giden şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Yeni Mahalle, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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