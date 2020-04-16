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Bina görevlisi hasta ziyaretine gidip rahatsızlandı, 66 dairenin bulunduğu 3 blok karantina altına...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 bloğun görevlisi olarak çalışan kişi, hasta ziyaretine gittikten sonra rahatsızlanıp hastaneye kaldırılınca, 66 dairenin bulunduğu site karantina alındı.

16.04.2020 16:19 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:28
Bina görevlisi hasta ziyaretine gidip rahatsızlandı, 66 dairenin bulunduğu 3 blok karantina altına...
Kayseri 'nin Kocasinan ilçesinde 3 bloğun görevlisi olarak çalışan kişi, hasta ziyaretine gittikten sonra rahatsızlanıp hastaneye kaldırılınca, 66 dairenin bulunduğu site karantina alındı. Bina sakini Ahmet Bahar, "Görevli hastanede yatıyor" dedi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Veziler Caddesi üzerinde bulunan 3 bloklu Pınar sitesinde bina görevlisi olarak çalışan Ali isimli görevli, bir süre önce hastalanan site sakinine ziyarete gitti. Ziyaretin ardından hastalanan bina görevlisi hastaneye kaldırılınca, 66 dairenin bulunduğu site karantina altına alındı. Apartmanların girişine güvenlik bariyeri çekilirken, polis ve bekçiler de binadan çıkışa izin vermiyor.

Bina sakinlerinden Ahmet Bahar, yaptığı açıklamada, "Ben sanayide aracımla uğraşıyordum. Hanım 'Biraz eve erzak al, binayı karantinaya alıyorlar' dedi. Bende çıktım, geldim. Bize bir bilgi veren olmadı ama benim duyduğum kadarıyla, bizim 3 bloğun görevlisi 1 kişi. C blokta olan bir hastaya kapıcı ziyarete gitmiş. O esnada sağlık görevlileri gelince görevliyi ve evini karantinaya almışlar. O şuanda hastanede yatıyor. O yüzden dolayı komple 3 bloğu da karantinaya almışlar. Ben uluslararası tur şoförüyüm. Bu hastalık çıktıktan sonra her yurtdışına çıkıp gelince 14 gün karantinaya giriyoruz. Mart ayında geldiğimde yine karantinada kalmıştım. Bu sefer 2'inci karantina oldu. Kötü bir duygu. Vatandaşlarımız evinden çıkmasınlar. Misafirliğe gitmesinler. Anne, babaya dahi gitmesinler" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Değerli Taş, Ahmet Bahar, Kocasinan, Kayseri, Güncel
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