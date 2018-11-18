Bina Kolonlarından Geldiği İddia Edilen Sesler Paniğe Yol Açtı

18 Kasım 2018 Pazar 11:20



18 Kasım 2018 Pazar 11:20

Kayseri'de bir binanın kolonlarından geldiği ileri sürülen sesler, vatandaşlarda paniğe neden oldu.Alınan bilgiye göre, Melikgazi Mahallesi Sevgi Sokak'taki 14 katlı 5 yıllık bir binada ikamet eden vatandaşlar, kolonlardan ses geldiğini iddia ederek durumu yetkililere bildirdi.Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.Gerekli önlemleri alan ekipler, binada çeşitli cihazlarla dinleme yaptı.Dinleme sonucu herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.Yetkililer vatandaşları bilgilendirerek olay yerinden ayrıldı.