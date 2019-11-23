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Bina yanarken berber tıraş etti kahvehanedekiler oyun oynadı evdeki çekirdek çitledi

Haber-Kamera Emin YEŞİLİSTANBULDHASultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

23.11.2019 22:57 | Son Güncelleme: 23.11.2019 23:00
Haber-Kamera Emin YEŞİLİSTANBULDHA
Sultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
Yangın, Esentepe Mahallesi, 2850 sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın son katında saat 19.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada evin mutfak kısmında çıkan yangın nedeniyle mahalle sakinleri paniğe kapılarak sokağa döküldü. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakika süren müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.
ÇEKİRDEK ÇİTLEYEREK İZLEDİ
Yangının başlamasıyla binadakiler panikle kendilerini dışarı atarken, bazı bina sakinleri ise, dışarı çıkmayarak olup bitenleri pencereden dışarı bakarak izledi. Yangının çıktığı binanın birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişinin, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izlediği görüldü. Binanın zemin katındaki berber de yangına rağmen tıraşına devam etti. Ayrıca, yan binanın giriş katındaki kahvehanede bulunanların da yangına aldırmayarak oyun oynamayı sürdürdüğü görüldü.
BİR ANDA 'EV YANIYOR' DİYE BAĞIRMA SESİ DUYDUK
Mahalle sakini Selahattin Demirbaş, 'Biz burada çay ocağında oturuyorduk. Bir anda 'ev yanıyor' diye bağırma sesleri geldi. Biz de dışarı koştuk. Terasın alt katı yanıyordu. İçeride kimse yoktu. İtfaiye ekipleri zamanında gelerek, müdahale ettiler dedi.
Bina yanarken berber tıraş etti kahvehanedekiler oyun oynadı evdeki çekirdek çitledi

İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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