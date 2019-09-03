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Bina yıkımında 4 metreden düşen işçi, ağır yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bina yıkımı sırasında dengesini kaybedip, 4 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi Mustafa Turan (53), ağır yaralandı.

03.09.2019 23:03 Bina yıkımında 4 metreden düşen işçi, ağır yaralı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bina yıkımı sırasında dengesini kaybedip, 4 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi Mustafa Turan (53), ağır yaralandı.
Olay, İnegöl'e bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı iş yeri binasının yıkımını gerçekleştiren Mustafa Turan, çatıdaki molozları taşırken, dengesini kaybederek, 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. İşçinin düştüğünü gören çevredekiler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği Turan'ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mustafa Turan'ın tedaviye alındığı öğrenildi.



Mustafa Turan, Mahmudiye, İnegöl, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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