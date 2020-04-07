Binada çıkan yangında iki daire kullanılmaz hale geldi
Zonguldak'ta bir binada çıkan yangında iki daire kullanılmaz hale geldi.
07.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:24
Yeni Mahalle Komiser Sadi Bey Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Zonguldak ve Kilimli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.
Yangında binanın çatısıyla 2 daire kullanılmaz hale geldi.
Mahalle sakinlerinden Emine Tabak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ev sahibinin Almanya'da olduğunu ve kendisine bilgi verildiğini söyledi.
Kaynak: AA
Etiketler: Yeni Mahalle, Zonguldak, Güncel