Haberler » Güncel » Binada oluşan çatlak panik yaşattı

Binada oluşan çatlak panik yaşattı

Samsun'un Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bir bina inşaatının yanında bulunan apartmanda çatlaklar oluştu.

19.10.2019 12:16Binada oluşan çatlak panik yaşattı
Samsun'un Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bir bina inşaatının yanında bulunan apartmanda çatlaklar oluştu. Oluşan çatlak mahalleliye adeta gece nöbeti tutturdu.

Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bina yapımı için inşaat çalışmaları sürerken, inşaat alanın hemen bitişiğinde bulunan 5 katlı apartmanda çatlaklar oluştu. Çatlağın görülmesi üzerine apartman sakinleri durumu emniyet güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik tedbiri amacıyla binadaki vatandaşların tahliyesini sağladı.

Oluşan çatlağı gören mahalle sakinleri olay mahallinde gece boyunca beklerken, yapımı süren inşaatın müteahhidi, belediye personelleri, YEDAŞ ekipleri ve doğal gaz ekipleri olay yerinde gerekli tedbirleri aldılar. - SAMSUN

Çarşamba, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:07 Barış Pınarı Harekatı'na sosyal medyada kara propagandaya 3 gözaltı
14:02 Küçük kalpli miniklerden Mehmetçiğe destek
14:07 Safran Festivali'nde katılımcılar safran hasadı yaptı
14:06 Endonezyalı Müslümanların duası Türk askeri için
14:06 Bahçelievler'de 500 öğrenci ve ailesi afet eğitimi aldı
14:05 Neden yüzümüz kızarır
14:05 Türkiye ile ABD'nin mutabakatı Suriyelileri sevindirdi
19.10.2019 14:08:19