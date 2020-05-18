Binadan ayakkabı çalan maskeli hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı

Binadan ayakkabı çalan maskeli hırsız, güvenlik kamerasına yakalandıBURSA'da, girdiği apartmandan ayakkabı çalan maskeli hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

18.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:52
Binadan ayakkabı çalan maskeli hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı
BURSA'da, girdiği apartmandan ayakkabı çalan maskeli hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kamerayı fark etmeyen hırsız, çevreyi kolaçan ettikten sonra dairelerin kapısından aldığı ayakkabılarla apartmandan çıktı.
Hırsızlık, merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'nde geçen perşembe saat 08.00 sıralarında oldu. Kapısının açık olduğunu fark ettiği apartmana giren maskeli hırsız, dairelerin kapılarını tek tek gezerek çalacak bir şey aradı. O sırada apartmanda sık sık etrafı kontrol eden hırsız, depoya girerek gözüne kestirdiği ayakkabıları koyacak bir poşet aradı. Poşeti bulan hırsız, içindeki eşyaları boşaltarak çaldığı ayakkabıları doldurdu. Elinde poşetle apartmandan çıkan hırsız, ardından da kayıplara karıştı.
Sabah kalktıklarında ayakkabılarının olmadığı fark eden apartman sakinleri, hemen güvenlik kamerasını izledi. Hırsızın ayakkabıları çaldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, bina sakinleri hırsızdan şikayetçi oldu. Polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Binadan ayakkabı çalan maskeli hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yıldırım, Sabah, Güncel, Haber

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