03.07.2019 11:35
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Binadan düşen sıva parçaları tehlike saçıyor

Binadan düşen sıva parçaları tehlike saçıyor

Sungurlu'nun en işlek caddesi olan Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nda bulunan Özel İdare binasından düşen sıva parçaları kaldırımda yürüyen vatandaşla için tehlike saçıyor.

Sungurlu'nun en işlek caddesi olan Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nda bulunan Özel İdare binasından düşen sıva parçaları kaldırımda yürüyen vatandaşla için tehlike saçıyor.

Özel İdare binasından dökülen beton parçaları, esnafı ve kaldırımdan yürüyen vatandaşları tehdit ediyor. Kaldırımda yürüyen vatandaşlara zarar vermemesi için esnaflar, yoldan geçen vatandaşları tehlikeye karşı uyarıyor.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, çarşının ortasında her gün bu tehlike yaşanıyor. Yüzlerce insan bu kaldırımda yürüyor. Birilerinin canı yanmadan yetkililerin bu konuda tedbir almalarını bekliyoruz diyerek tepki gösterdiler. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Sungurlu, Güncel

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