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Binadan kopan parça yoldan geçen turistin üzerine düştü

Taksim'de bir binadan kopan parça yoldan geçen turistin omuzuna düştü.

23.09.2019 09:30Binadan kopan parça yoldan geçen turistin üzerine düştü
Taksim'de bir binadan kopan parça yoldan geçen turistin omuzuna düştü.
Olay, Beyoğlu Taksim Meydanı'nda dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşlarıyla Taksim Meydanı'nda dolaşan bir Arap turist meydanın yanında bulunan bir otelin yanından geçtiği esnada otelin ikinci katının balkonundan kopan bir parçanın omuzuna isabet etmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Durumu gören vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen güven timleri tercüman yardımıyla turiste sağlık ekibi talebi olup olmadığını ve otelden şikayetçi olup olmayacağını sordu. Sağlık ekibi talebinde bulunmayan yaralı turist, otelden şikayetçi olmayacağını belirtti. Bunun üzerine güven timleri olay yerinden ayrıldı. Yaşadığı olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan turist, bir süre sonra arkadaşlarıyla birlikte oradan ayrıldı.
(İHA)

Beyoğlu, turist, Taksim, Güncel

Kaynak: İHA

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