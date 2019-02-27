27 Şubat 2019, 12:06
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Binadan Kopan Parçalar Sokağa Düştü

Binadan Kopan Parçalar Sokağa Düştü

Fatih'te, kullanılmayan eski binanın çatısının bir kısmının yola yıkılması nedeniyle sokak geçişlere kapatıldı.

Fatih'te, kullanılmayan eski binanın çatısının bir kısmının yola yıkılması nedeniyle sokak geçişlere kapatıldı.


Alınan bilgiye göre, Fener Külhani Sokağı'ndaki 3 katlı, kullanılmayan eski binanın çatısının bir kısmı sokağa doğru yıkıldı.


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası sokak tedbir amacıyla geçişlere kapatıldı.


Yaklaşık 5 yıldır bir derneğin faaliyet gösterdiği binanın, 2 hafta önce risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltıldığı öğrenildi.

Maviay Sigara, Alkol, Kumar, Uyuşturucu, Teknoloji Bağımlılığı, Şiddet ve Obezite ile Mücadele Derneğinin Genel Başkanı Hasan Bayraktar, binanın incelenmesi için 2 hafta önce belediyeye başvuruda bulunduğunu ve ekiplerin risk taşıdığı gerekçesiyle bina girişini önlem amacıyla geçişlere kapattığını belirtti. Polis, Fatih, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA