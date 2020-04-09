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Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın kamerada

Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın kamerada Korona virüs bulaştırdığı sanılan kadın her yerde aranıyor Kayseri'de girdiği iki binada elindeki poşette bulunan sıvıyı asansörler, ziller ve merdiven başlarına süren kadın apartman sakinlerini korkuturken, inceleme yapan polis,...

09.04.2020 14:33 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:35
Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın kamerada
Korona virüs bulaştırdığı sanılan kadın her yerde aranıyor
KAYSERİ - Kayseri 'de girdiği iki binada elindeki poşette bulunan sıvıyı asansörler, ziller ve merdiven başlarına süren kadın apartman sakinlerini korkuturken, inceleme yapan polis, yüzünde maske olan kadını her yerde arıyor.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi Gün Sazak Caddesi'nde dün meydana gelen olayda, yüzünde maske bulunan kadın elinde siyah poşetle girdiği Hazal Apartmanı ve Osmanlı Apartmanı'nda asansörler, kapı zilleri ve merdiven başlarına bir sıvı sürerek uzaklaştı. Sıvıyı fark eden bina görevlileri güvenlik kamera kayıtlarını incelediklerinde şaşırdılar ve hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbarı alan polis ekipleri Osmanlı Apartmanı ve Hazal Apartmanı'nda inceleme yaptı ve alınan numuneler laboratuvara götürüldü.
Olayın dün akşam saatlerinde olduğunu anlatan Osmanlı Apartmanının bina görevlisi, "Binaya giren kadın elindeki siyah poşete daldırdığı bezi asansörlerin zillerine, kapısına, binada oturanların zillerine ve merdiven başlarına bulaştırmış. Ben de bu durumu akşam binaya geldiğimde fark ettim. Daha sonra güvenlik kameralarını inceledikten sonra apartman yöneticisi ile birlikte polis ekiplerine haber verdik. Polisler geldi inceleme yaptılar ve binadan numune aldılar. Kadının yüzü maske taktığı için pek belli olmuyor ama arıyorlar. Kadın bizim binadan çıktıktan sonra Hazal Apartmanı'na girmiş orada da aynısını yapmış" diye konuştu.
Yetkililer kadının bulunması için çalışma başlattı. Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Polis, 3. Sayfa
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