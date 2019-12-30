"Binalarda enerji kimlik belgesi zorunluluğu süresi uzatılmalı"

Apartman ve Sitelerde yönetici ve sakinlerin sorunların çözümü için faaliyette bulunan Apartman ve Site Yöneticileri ve Sakinleri Derneği (ASİYED) Genel Başkanı İbrahim Güllü, "Binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) zorunluluğu süresi uzatılmalı" çağrısı yaptı.

ASİYED Genel Başkanı İbrahim Güllü, DHA'ya yaptığı açıklamada, apartman ve sitelerde uygulanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa

bağlı Yönetmelik gereği, gündemde yoğun olarak konuşulan Enerji Kimlik Belgesinin 50 m2'nin üzerindeki tüm sivil binalar için alınması gerektiğini anımsattı ve ekledi:

"Yapılan yasal düzenlemeyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen kurumlardan EKB alınması zorunlu hale getirilmiş, 2020 yılından

itibaren bu belgeyi almamış binaların satış ve kiralama işlemlerine kısıtlama getirildi; yani yılbaşından sonra EKB belgesi almayan binalarda kat malikleri kiralama ve satış işlemi yapamayacaklar. Bu süreç 2008 yılında başlamış olup, 2011 yılında yeniden düzenlenerek

revize edilmiş ve uygulamanın başlangıcı 31.12.2019 tarihine uzatıldı.

"Apartman ve Site Yöneticileri Derneği olarak kat maliklerini ve yöneticileri bilgilendirme amaçlı gerek sosyal medyada gerekse medya organlarında son iki aydır halka açıklamaya çalışıyoruz; ancak, apartman veya site yöneticilerinin büyük çoğunluğu konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarından gerekli hassasiyeti göstermiyorlar.

"Bu konuda kat maliklerinin mağduriyetinin oluşmaması için sürenin uzatılmasına yönelik çok sayıda talep ASİYED'e ulaşıyor.

"Konunun ulusal basında yeni yeni yer alması, dolayısıyla toplumun durumdan yeni haberdar olmaları, EKB alacak olanların da sürenin kısıtlı olmasından ötürü yaptıramadıkları için süre uzatımları talepleri oluşuyor.

Site yöneticileri ise bu konuda Genel Kurul Kararı alınması gerektiğini çünkü Yönetim kurulunda bütçe dışı harcama yetkisi olmadığı için bu tür bir girişimde bulunmaktan kaçınıyorlar.

"İnsanların bu mağduriyetinin giderilmesi ve bu konunun ulusal basın aracılığı ile toplumun bilinçlendirilmesi gerekiyor. Apartman ve Site Yöneticileri Derneği olarak Çevre Bakanlığı'ndan ve yetkili kişilerden bu konuda duyarlı davranmalarını ve sürenin en az Haziran 2020 sonuna

kadar uzatılmasını tüm kat malikleri adına talep ediyoruzz." (Fotoğraflı)