Binaların Duvarında Çok Sayıda Tırtıl Görüldü

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Amasya'nın Taşova ilçesinde bazı binalarda çok sayıda tırtıl görülmesi, vatandaşlarda endişeye yol açtı.Doğu Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan bazı binaların duvarlarında çık sayıda tırtıl gören vatandaşlar, belediyeye haber verdi. Belediye ekipleri de bölgede ilaçlama çalışması yaptı.Site sakinlerinden Meryem Gülmez, AA muhabirine, birkaç gün önce sabah uyandıklarında binayı tırtılların sardığını gördüklerini söyledi.Belediye ekiplerince binaların ilaçlandığını ancak hiçbir faydası olmadığını belirten Gülmez, "Kapılarımızı penceremizi açamıyoruz, balkonlara çıkamıyoruz. Bunun bir çaresine bakılmasını istiyoruz. Bina önündeki çiçeklerimizin dallarını, sebzelerimizin içini dahi yediler." dedi.Mahalle muhtarı Murat Güngör de son birkaç gündür yaşayan tırtıl sorunu nedeniyle endişeli olduklarını dile getirerek, "Bu soruna bir çözüm bulunması istiyoruz. Belediyeye ve gerekli yerlere bilgi verdim. İnşallah gereği yapılacak." diye konuştu.İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Okur da ilçede bu yıl havaların yağışlı gitmesi nedeniyle özellikle Doğu Mahallesi'nde kelebek tırtıllarının yoğun olarak ortaya çıktığını anlatarak, "Taşova Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlama yapılmıştır. Vatandaşlarımızın tedirgin olmamaları gerek. Bu tırtıllar üç beş gün içinde kelebek olarak doğaya karışacaktır." ifadesini kullandı.