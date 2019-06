"Binali başkanı 23 Haziran'da İstanbul'da başkan yapacağız"

Kaynak: AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Zeytinburnu'nda birçok Konyalının yaşadığını belirterek, "Zeytinburnu Belediyemizin alınmasına da öncülük ettiler, çok büyük destekleri oldu. İnşallah biz aynı kararlılıkla Binali başkanı da 23 Haziran'da İstanbul'da başkan yapacağız." dedi.Memleketi Konya'da çeşitli ziyaretlerde bulunan Kurum, AK Parti Konya İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı'na katıldı.Kurum, burada yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberliğin pekişmesinde önem taşıdığını dile getirerek, Ramazan Bayramı'nın Türkiye ve tüm dünya Müslümanlarına hayırlı olmasını diledi.Konya'nın manevi ikliminde ramazanların, kandillerin, bayramların bir başka güzel olduğunu söyleyen Kurum, "Selçuklu'dan, Osmanlı'dan izler taşıyan bir atmosferde bayramı idrak etmek, akrabalık ve komşuluk bağının yaşatıldığı insanlarla birlikte bu mübarek günleri yaşamak çok güzeldir." ifadelerini kullandı.Konya'nın her zaman birlikten ve beraberlikten yana duruş sergilediğini ifade eden Kurum, şöyle konuştu:"Konya, her zaman gönül şehri olmuştur. Konya, vefanın adı olmuştur, huzur şehri olmuştur. Konya'nın huzurunu, o gönül şehri duruşunu bugüne kadar kimse bozamadı, inşallah bundan sonra da Konyalı hemşehrilerim, kimsenin bozmasına izin vermeyecektir. Bu birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece Allah'ın izniyle her zaman güçlü olacağız, beraber olacağız ve inşallah 2023'ün, 2053'ün, 2071'in Türkiyesi için emin adımlarla hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz, 2071 hedefleri doğrultusunda kararlı bir şekilde çalışacağız."Seçimden önce Konya'da çok sayıda ilçeyi ziyaret ettiğini anlatan Kurum, şehrin ihtiyaçları doğrultusunda bir yol haritası çizdiklerini, söz verdikleri her şeyi bir bir yerine getireceklerini aktardı.Kurum, AK Parti'nin duruşunu hiç bozmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:"Biz bu duruşumuzu, milletimize verdiğimiz sözleri 17 yıldır AK Parti iktidarı olarak sosyal belediyecilik, gönül belediyeciliği anlayışıyla bir bir yaptık. İnşallah sizlerle birlikte, bizim arkamızda durduğunuz sürece de hızlı ve kararlı bir şekilde yine yapacağız. 31 Mart seçimlerini kazandık ama maalesef çok üzücü bir olayla da Doğanhisar'ımızda karşılaştık. Görev şehidimiz İhsan Öztoklu başkanımız görevi başında şehit oldu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, tüm belediye çalışanlarına başsağlığı diliyorum. Doğanhisarlı kardeşlerimiz şunu net bir şekilde bilsinler ki İhsan başkanımız Doğanhisar'a ne söz verdiyse, o sözlerin teminatı biziz."Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul'da seçimin yenilenmesine yönelik kararını hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:"Teşkilatımızla, Konyalı hemşehrilerimizle birlikte İstanbul'da bir iftara katıldık. Konyalı hemşehrilerimize İstanbul seçimlerinin önemini anlattık. Zeytinburnu'nda yaşayan birçok Konyalı kardeşimiz, İstanbul'da Zeytinburnu Belediyemizin alınmasına da öncülük ettiler, çok büyük destekleri oldu. İnşallah biz aynı kararlılıkla Binali başkanı da 23 Haziran'da İstanbul'da başkan yapacağız çünkü biz İstanbul'a 234 milyar liralık iş yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 92 milyar liralık işimiz var, 20 milyar liralık işimiz de devam ediyor. Biz hep icraat yaptık, hep milletimize verdiğimiz sözleri tutma yoluna gittik. Çünkü biz liderimizden bunu gördük, 'Liderimizin yolu bu yoldur' dedik. İnşallah 23 Haziran seçimlerinde tüm Konyalı hemşehrilerimize ulaşmak, gönüllerine girmek şartıyla projelerimizi anlatacağız. İnşallah 23 Haziran'da da hep beraber o başarıyı yakalayacağız.""Dava, gidenlerin yerine gelenlerle kaldığı yerden devam edecektir"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da Türkiye'nin ihtiyacı olan en önemli şeyin, 17 yıldır kararlılıkla ülkeyi geliştirme ve kaldırma çabasıyla gecesini gündüzüne katarak çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde durmadan, duraksamadan yoluna devam etmek olduğunu söyledi.Bu yola devam etme sürecinde milletten güç aldıklarını belirten Usta, "Biz hiçbir vesayet odağından, hiçbir patrondan, hiçbir dış güçten güç almadan, sadece milletin gücü ve iradesiyle bugüne kadar hizmet ettik ve bundan sonra da yine aynı güçle hizmet etmeye devam edeceğiz. Önümüzde Türkiye için daha iyisini yapma hedeflerimiz var. Bütün dünya mazlumları için ve insanlık için yapmayı hedeflediklerimiz var. Plan ve hesaplarımız, cebimizi doldurmak veya makam mevki için değil. Bizim plan ve hesaplarımız insanlık için." değerlendirmesini yaptı.AK Parti'nin girdiği her seçimden başarıyla çıktığını kaydeden Usta, şunları söyledi:"Derdimiz milletin derdiyle aynı, davamız milletin davsıyla aynı, gittiğimiz yol, milletimizin yoluyla aynı. Biz farklı bir yol, farklı bir dert, farklı bir dava için çalışmıyoruz. Eğer yanlış yapıp bu davadan ayrılanlar, sapanlar varsa, umudunu kaybedip gidenler varsa, 'Ben küstüm, gidiyorum' diyenler varsa, elbetteki gidebilir ama bu demek değildir ki dava bitmiştir. Asla. Dava, gidenlerin yerine gelen, davasına samimiyetle sahip çıkanlarla kaldığı yerden mutlaka devam edecektir."AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da bayramı coşku ve heyecanla karşıladıklarını dile getirdi.Ramazan Bayramı'nın bütün İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını dileyen Angı, "Tüm dünyanın barış ve kardeşlik içinde geleceğe umutla baktığı, zulmün son bulduğu, akan kan ve gözyaşının dindiği bayramları bekliyoruz." diye konuştu.AK Parti Gençlik Kolları Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı da İslam dünyasının zor bir dönemden geçtiğini, bu süreçte Türkiye'nin tüm mazlumların yanında durmaya devam ettiğini söyledi.Özboyacı, "İnşallah bizler bir ve beraber olursak, duruşumuzu muhafaza edersek, inandığımız yolda, inandığımız gibi yaşamaya devam edersek Rabb'im de bu yürüyüşümüzü, bu hareketimizi bereketlendirir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.