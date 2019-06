Binali Yıldırım: "23 Haziran'da bizim bayramımız var"

Kaynak: AA

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım , bayram için İstanbul'dan Sivas 'a gelen vatandaşlara yönelik, "İstanbul'dan özellikle bayram için gelen hemşehrilerime hatırlatmak isterim, 23 Haziran'da da bizim bayramımız var, İstanbul bayramı var." dedi. AK Parti İl Başkanlığı tarafından tarihi Buruciye Medresesi 'nde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Sivas'ın Cumhuriyeti kuran il, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün bağımsızlık mücadelesini başlattığı şehir ve Anadolu topraklarının tapusu olduğunu söyledi. Ramazan Bayramı 'nın, dargınlıkların sona ermesi, bir araya gelmek, sevinçleri çoğaltarak paylaşmak, üzüntüleri paylaşarak azaltmak, barış, kardeşlik ve cömertlik olduğunu dile getiren Yıldırım, vatandaşların bayramını kutladı."Sivas her zaman bizimle beraber oldu"Yıldırım, kente Sivaslı kardeşleriyle bir araya gelmek, bayram sevincini birlikte yaşamak için geldiğini belirterek şöyle devam etti:"Bayramdan sonra hayat devam ediyor, tekrar işimize gücümüze döneceğiz. İstanbul'dan özellikle bayram için gelen hemşehrilerime hatırlatmak isterim, 23 Haziran'da da bizim bayramımız var, İstanbul bayramı var. İstanbul bayramına Sivas hazır mı? Sivas, her zaman, nerede memleket, millet meselesi olursa hazır ve nazırdır. Bunu İstiklal Harbi'nde göstermiştir. Bunu 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsünde göstermiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın başlattığı bu kutlu yürüyüşte Sivas her zaman bizimle beraber oldu. 23 Haziran İstanbul seçimlerinde Sivas olarak İstanbul'da gümbür gümbür geliyor muyuz? Desteğinizi veriyor musunuz? Allah sizden razı olsun."Yıldırım, Türkiye 'nin önünün açık, geleceğinin aydınlık olduğunu vurgulayarak, "Kim ne senaryo yazarsa yazsın, kim ne derse desin, istiklal aşığı bu millete hiçbir operasyon etki etmez. Bu millet her zaman doğrusunu, en güzelini yapmayı başarmıştır. Sivas dava adamı, yiğit insan Muhsin Yazıcıoğlu 'nun memleketidir. Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülke için kanlarını, canlarını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.Binali Yıldırım, kendisini karşılayan AK Parti ve MHP il başkanlarına da teşekkür etti.Konuşmaların ardından Binali Yıldırım ve beraberindekiler partililerle bayramlaştı.