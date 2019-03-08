08 Mart 2019, 21:30
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Binali Yıldırım: 300 Mahallede 955 Kreş Açacağız

- Etkinlikten görüntüler AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hak-İş Dünya Kadınlar Günü Etkinliğinde konuştu.

- Etkinlikten görüntüler
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hak-İş Dünya Kadınlar Günü Etkinliğinde konuştu. Güncel
Kaynak: AA