Binali Yıldırım: 300 Mahallede 955 Kreş Açacağız

- Etkinlikten görüntüler</br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> Büyükşehir Belediye Başkan Adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/binali-yildirim/' title='Binali Yıldırım'>Binali Yıldırım</a>'ın konuşması İSTANBUL - <a class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> <a class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> Büyükşehir Belediye Başkan Adayı <a class='keyword' href='/binali-yildirim/' title='Binali Yıldırım'>Binali Yıldırım</a>, <a class='keyword' href='/halic/' title='Haliç'>Haliç</a> Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hak-İş <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/dunya-kadinlar-gunu/' title='Dünya Kadınlar Günü'>Dünya Kadınlar Günü</a> Etkinliğinde konuştu.