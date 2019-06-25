25.06.2019 10:39
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Binali Yıldırım'a Ankara yolculuğu öncesinde yoğun ilgi

Binali Yıldırım'a Ankara yolculuğu öncesinde yoğun ilgi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım dinlenme tesisinde mola verdi Binali Yıldırım'a yoğun ilgiDÜZCE - Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım İstanbul'dan ayrılarak Ankara'ya yola çıktı.

Binali Yıldırım 'a Ankara yolculuğu öncesinde yoğun ilgi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım dinlenme tesisinde mola verdi
Binali Yıldırım 'a yoğun ilgi
DÜZCE - Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım İstanbul'dan ayrılarak Ankara'ya yola çıktı. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Ankara'ya giden Yıldırım Sakarya- Düzce arasında bulunan dinlenme tesisinde mola verdi. Yoğun ilgi ile karşılanan Yıldırım, daha sonra Ankara'ya doğru yola çıktı.
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım , Ankara'da gerçekleşecek olan grup toplantısı için sabah saatlerinden İstanbul Tuzla 'da bulunan evinden yola çıktı. Düzce ile Sakarya arasında TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde kahvaltı için duran Yıldırım, büyük ilgiyle karşılandı. Vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, bol bol fotoğraf çekildi. Binali Yıldırım yan masasında kahvaltı yapan vatandaşları masasına davet ederek birlikte kahvaltı yapmayı da ihmal etmedi.
Yıldırım'a Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü 'de eşlik etti. Kahvaltı yapan Yıldırım ve eşi daha sonra Ankara'ya doğru yola çıktı.Binali Yıldırım'a Ankara yolculuğu öncesinde yoğun ilgi
Kaynak: İHA
İstanbul , Binali Yıldırım , Ankara , Güncel

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