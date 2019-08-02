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Binali Yıldırım'a memleketi Erzincan'da sıcak karşılama

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerinin ardından ilk kez geldiği memleketi Erzincan'da coşkuyla karşılandı.

02.08.2019 16:35 Binali Yıldırım'a memleketi Erzincan'da sıcak karşılama
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerinin ardından ilk kez geldiği memleketi Erzincan'da coşkuyla karşılandı. Yıldırım'a sevgi seli izdihama neden oldu. Malatya'dan havayoluyla Erzincan'a gelen Binali Yıldırım, Erzincan Havalimanı'nda yüzlerce vatandaş tarafından karşılandı. Uçaktan indikten sonra vatandaşlarla tokalaşan Yıldırım, cuma namazını Terzibaba Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası cami önünde bekleyen vatandaşlarla da bir süre hasbihal eden Yıldırım, daha sonra Erzincan Valiliğini ziyaret etti. Vali Ali Arslantaş'tan brifing alan Yıldırım, "Malatya'daki program sonrası memleketime geldim. Burada bir dizi incelemelerde bulunacağım. Devam eden yatırımları kontrol edeceğiz. Akşam da köyüme gideceğim" dedi. Yıldırım, valilik ziyaretinin ardından belediye ve AK Parti Teşkilatını ziyaret edip akşam saatlerinde STK temsilcileriyle yemek programında bir araya gelecek.
(Ahmet Akbuğa - Adem Küçükkaya/İHA)

Binali Yıldırım, AK Parti, Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

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