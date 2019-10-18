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Binali Yıldırım'a memleketinde sıcak karşılama

Binali Yıldırım'a memleketinde sıcak karşılamaERZİNCAN - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da coşkuyla karşılandı.

18.10.2019 13:56
Binali Yıldırım'a memleketinde sıcak karşılama
ERZİNCAN - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da coşkuyla karşılandı. Yıldırım'a sevgi seli izdihama neden oldu.
Ankara'dan hava yoluyla Erzincan'a gelen Binali Yıldırım, Erzincan Havalimanı'nda Vali Ali Arslantaş, protokol mensupları ve yüzlerce vatandaş tarafından karşılandı. Uçaktan indikten sonra vatandaşlarla tokalaşan Yıldırım, Cuma namazını Camii Kebir Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası cami önünde bekleyen vatandaşlarla da bir süre hasbihal eden Binali Yıldırım daha sonra üniversitenin akademik yıl açılış programına katılacak.
Binali Yıldırım'a memleketinde sıcak karşılama

Binali Yıldırım, AK Parti, Erzincan, Politika

Kaynak: İHA

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