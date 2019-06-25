25.06.2019 10:11
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Binali Yıldırım' a mola verdiği tesiste vatandaş ilgisi

Binali Yıldırım

İstanbul'dan Ankara'ya giden Binali Yıldırım, Sakarya Park Shop'un içinde bulunan Berceste Dinlenme tesislerine uğradı.

İstanbul 'dan Ankara 'ya giden Binali Yıldırım , Sakarya Park Shop'un içinde bulunan Berceste Dinlenme tesislerine uğradı.  Eşi Semiha Yıldırım ' la burada  mola verip kahvaltı yapan Buinali Yıldırım' a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Yanlarına gelen vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirip sohbet eden Binali Yıldırım  ile eşi Semiha Yıldırım daha sonra Ankaraya hareket etti.

Görüntü Dökümü
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-Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ın dinlenme tesislerine gelişi
-Vatandaşların yoğun ilgisi
-Vatandaşlarla fotoğraf çektirmeleri
-Kahvaltı etmeleri
-Detaylar

SAKARYA/DHA



Kaynak: DHA
İstanbul , Ankara , Sakarya , Binali Yıldırım , Güncel

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