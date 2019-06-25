Binali Yıldırım' a mola verdiği tesiste vatandaş ilgisi

İstanbul 'dan Ankara 'ya giden Binali Yıldırım , Sakarya Park Shop'un içinde bulunan Berceste Dinlenme tesislerine uğradı. Eşi Semiha Yıldırım ' la burada mola verip kahvaltı yapan Buinali Yıldırım' a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Yanlarına gelen vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirip sohbet eden Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım daha sonra Ankaraya hareket etti.

Görüntü Dökümü

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-Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ın dinlenme tesislerine gelişi

-Vatandaşların yoğun ilgisi

-Vatandaşlarla fotoğraf çektirmeleri

-Kahvaltı etmeleri

-Detaylar

SAKARYA/DHA



