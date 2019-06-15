15.06.2019 22:27
Haberler»Güncel » Haber

Binali Yıldırım'a rap şarkılı destek

Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a ünlü Rapçi Elbet Taşan'ın söylediği şarkı ile destek verildi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a ünlü Rapçi Elbet Taşan'ın söylediği şarkı ile destek verildi. İstanbul'da geçmişte yaşanan çöp dağları, hastanelerde çekilen çileler ve skandalların hatırlatıldığı klip Binali Yıldırım'ın, "Bu vatan için Bir Ali değil Binali Feda olsun" sözüyle son bulurken, klip izlenme rekorları kırdı.

23 Haziran seçimlerine az bir süre kala AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a hazırlanan rap şarkısıyla destek geldi. Ünlü rapçi Elber Taşan'ın seslendirdiği şarkıya bir de klip çekildi. Klipte İstanbul'da geçmişte yaşanan çöp dağları, su kesintileri hatırlatılırken, eski ile yeni İstanbul arasındaki fark anlatıldı. AK Parti iktidarında İstanbul' a yapılan dev yatırımların anlatıldığı Klibin sonunda ise Binali Yıldırım'ın söylediği, "Bu vatan için Bir Ali değil, Binali feda olsun" sözüne yer verildi. Klip kısa sürede tıklanma rekoru kırdı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
belediye başkan adayı, AK Parti, İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
23:50 Mardin'de muhtarlık kavgası: 22 yaralı
23:50 Notre Damme'deki yangın sonrası ilk ayin kasklarla yapıldı
23:50 Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama
23:49 DHA YURT BÜLTENİ - 21
23:49 Hollandalı kadına tecavüzle suçlanan 2 Afgan tutuklandı
23:47 Rusya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi
23:47 Kayıp kişi ormanlık alanda ölü bulundu