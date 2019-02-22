22 Şubat 2019, 13:58
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Binali Yıldırım'a, Sultanbeyli'de Öğrencilerden Sevgi Gösterisi

Binali Yıldırım

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL DHA Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultanbeyli'de sürdürüyor.

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA/ İSTANBUL DHA 

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultanbeyli'de sürdürüyor. Yıldırım, Sultanbeyli AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlçe başkanlığı karşısında bulunan Sultanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu. Okulun üst katlarında pencerelerde toplanarak kendisini görmek isteyen, cep telefonlarıyla fotoğraflarını çeken öğrencileri Yıldırım, eliyle  selamladı.

Görüntü Dökümü:

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Yıldırım'ın  çıkışı

Yıldırım'ın öğrencilere el sallaması

Öğrencilerin Yıldırım'a el sallaması

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Kaynak: DHA