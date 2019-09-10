Binali Yıldırım'ın birinci Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye gireceği iddia edildi

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, eski Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın birinci cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye gireceğini yazdı. Selvi ayrıca kabine değişikliği ile ilgili de bazı bakanların değişebileceğini ifade ederek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Erdoğan'a 'yeni sistemle ilgili sunum yaptığını' belirtti.

"BAKAN SAYISI DEĞİŞMİYOR AMA BAZI BAKANLARIN DEĞİŞMESİ BEKLENİYOR"

Selvi'nin 'Bakan sayısı artıyor mu, yeni partilerde ne oluyor?' başlıklı bugünkü yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni sistemle ilgili AK Parti MYK'ya kapsamlı bir sunum yaptı. Erdoğan, sunumun ardından sistemle ilgili olarak MYK üyelerinin değerlendirmelerini aldı. Bazı bakanlıkların ayrılması tartışılıyordu. Edindiğim bilgiye göre bakanlıklar ayrılmıyor, bakan sayısı değişmiyor ama bazı bakanların değişmesi bekleniyor, cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısı ise artıyor.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK"

Sistem üzerinde yapılan değerlendirmelerde ise problemlerin yüzde 20'sinin sistemden, kalan yüzde 80'inin ise uygulamadan kaynaklığı sonucuna varıldı. Sistemin özüne ilişkin değişiklik yapılmaması kararı alındı. Sadece operasyonel düzenlemeler olacak. Partili cumhurbaşkanlığı devam edecek.

"PARTİLİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KIRMIZI ÇİZGİSİ"

Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakanlık görevlerini üstlendi. Erdoğan partinin kurucu lideriydi. En önemli hedefi ise parti genel başkanlığı ve cumhurbaşkanlığını birlikte yürütmekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlık sistemi önerisi bu fırsatı sundu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerindeki tartışmaları izliyorum. Erdoğan'ın bu sistemden en büyük beklentisi partisinin başında olmasıydı. Demem o ki, partili cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın kırmızı çizgisi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

"ÇAVUŞOĞLU'NUN DA İKİNCİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAĞI KONUŞULUYOR"

Binali Yıldırım'ın birinci cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye gireceği söyleniyor. Yıldırım'ın da tekrar Meclis Başkanı olmak yerine cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüne sıcak baktığı ifade ediliyor. Eğer Dışişleri Bakanlığı'yla ilgili bir tasarruf olursa Mevlüt Çavuşoğlu'nun da ikinci cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı konuşuluyor. Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tuttuğu başarılı bakanlardan. Gözler AK Parti'yle ilgili gelişmelere çevrilince, yeni partilere olan ilgide bir azalma dikkat çekiyor. Bu konjonktürel olabilir."