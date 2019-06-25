25.06.2019 10:50
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Binali Yıldırım'a yoğun ilgi

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ankara'ya giderken mola verdiği Sakarya-Düzce arasında bulunan dinlenme tesisinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım , Ankara 'ya giderken mola verdiği Sakarya- Düzce arasında bulunan dinlenme tesisinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım , Ankara'da gerçekleşecek olan grup toplantısı için sabah saatlerinden İstanbul Tuzla 'da bulunan evinden yola çıktı. Düzce ile Sakarya arasında TEM otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde kahvaltı için duran Yıldırım, büyük ilgiyle karşılandı. Vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, bol bol fotoğraf çekildi. Binali Yıldırım yan masasında kahvaltı yapan vatandaşları masasına davet ederek birlikte kahvaltı yapmayı da ihmal etmedi. Yıldırım'a Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü 'de eşlik etti. Kahvaltı yapan Yıldırım ve eşi daha sonra Ankara'ya doğru yola çıktı.
( Orkun Kaya /İHA)Binali Yıldırım'a yoğun ilgi
Kaynak: İHA
İstanbul , Ankara , Binali Yıldırım , Güncel

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