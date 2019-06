Binali Yıldırım'a yüzüğü soruldu: Üzerindeki taş Kabe'deki İbrahim makamındaki taştan koparılmış

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, taktığı yüzüğe dair konuştu. Yıldırım, "Üzerindeki taş Kabe'deki İbrahim makamındaki taştan koparılmış" dedi.

Binali Yıldırım A TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Gazetecilere hiçbir soru kısıtlaması yapmam, ayakkabı numaramı bile sorabilirsiniz." diye Yıldırım'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

EKREM İMAMOĞLU'YLA ORTAK YAYIN

CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'yla yapacağı ortak yayına değinen Yıldırım "Genel Başkan Yardımcıları bugün detayları konuştu. Her adaya 15 soru sorulacak. Her soru içi 3 dakika ayrılacak. İsmail Küçükkaya isminde her iki tarafta mutabık kaldı. Bu programın bir özelliği herhangi bir televizyon kanalının logosuyla yaılmayacak bir stüdyoda yapılacak. Biz de söz ağızdan çıkar karşı tarafta karar değişikliği olursa bunu bilemem. Soru sordu soru hoşumuza gitmedi onu gözden uzaklaştırmak unutturmak benim yapacağım bir şey değil yapmam. Ama CHP adayının öyle bir huyu var. O diyebiliyor. Ne isterse sorsun biz de sorularına samimiyetle cevap verelim." dedi.

KÜRT SEÇMENLER

Kürt seçmenle ilgili bir soruya "Kimsenin oyu kimsede değil. Herkes adayları dinleyecek, adaylara bakıp karar verecek. HDP, Kürt seçmenin oyunun sahibi değil." diye cevap veren Binali Yıldırım, şu şekilde konuştu:

Kazandığına o da inanmıyor gelmişken bütün bilgileri derleyeyim, toplayayım bizde kalsın kullanırım. Kişisel verileri koruma kanununa mualefet. Bu mahkeme kararı ile zaten durduruldu. Üç tane dışarıdan uzman da katıldı. Bir firmanın verdiği elemanlar. Sen belediye başkanısın her şey senin elinin altında. Ne bu telaş ya. İstediğin bilgileri istediğin zamna sorgularsın.

İSTANBUL HAVALİMANI

İstanbul Havalimanı'nda yürüyüş süresinin uzun olması eleştirilerine de cevap veren Yıldırım, "Daha iyi, spor yaparlar." dedi.

TAKTIĞI YÜZÜK

Taktığı yüzüğe dair sorulan soruya da cevap veren Yıldırım "Oğlumun hediyesi, üzerindeki taş Kabe'deki İbrahim makamındaki taştan koparılmış." diye konuştu.