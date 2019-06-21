ABD'li bakanla konuşmasını anlatan Binali Yıldırım: Adam şaşırdı, 'Impossible, impossible' dedi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım , ABD'li bir bakanla arasında geçen konuşmayı anlattı. Diyaloğu aktaran Yıldırım, "Yok, biz yılda 2 bin kilometre bölünmüş yol yapıyoruz dedim. Adam şaşırdı, 'Nasıl olabilir? Impossible, impossible' dedi." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Perpa 'da esnaf ile bir araya geldi. Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

AK PARTİ'NİN 17 YILDA YAPTIKLARINI ANLATTI

" Türkiye 'de istikrar olmadığı dönemlerde neler yaşandığını hepiniz biliyorsunuz. 1970'li yıllar Türkiye'nin kayıp yıllarıdır. 1980'de rahmetli Özal geldi işler düzeldi istikrar ülkenin kazanmasına sebep oldu. 1990'larda yine istikrar kayboldu. 28 Şubat ile koalisyonla boşa geçen 10 yıl oldu.2000'li yıllar geldi. Halkımız AK Parti güç ve destek verdi 16 yıldır çalışıyoruz, çabalıyoruz ülkemizi bir noktaya getirdik. Türkiye bu 16 yılda ben 12 yıl bakanlık yaptı. Bu dönemde yaptığımız yollar, tüneller, köprüler, havaalanları, demiryolları, internet ağları ile Türkiye'yi dünyada alt yapı gelişmişliği bakımından 39. sıradan 9. sıraya çıkardık. 30 sıra birden yükseldik. Dünyada en gelişmiş 9. ülke Türkiye yollar bakımından, havaalanları bakımından internet bakımından demiryolları, limanlar, deniz taşımacılığı kolay bir iş değil. Başardık, çalışırsan kazanırsın çalışırsan başarırsın."

ABD'Lİ BAKANLA YAŞADIĞI DİYALOĞU PAYLAŞTI

"Az laf çok iş. Ülkeyi doğudan batıya kuzeyden güneye yollar ile böldük. 2 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Bir gün bakanlarla yurt dışı toplantısındayım. Biz yılda 2 bin kilometre bölünmüş yol yapıyoruz deyince Amerikalı bakan dedi ki 'Sayın bakan, herhalde bir sıfır hatası var. Herhalde 200 demek istedin.' Yok, biz yılda 2 bin kilometre bölünmüş yol yapıyoruz dedim. Adam şaşırdı, 'Nasıl olabilir? Impossible, impossible" dedi. Dedim ki Zor olan hemen yapılır, imkansız zaman alır."