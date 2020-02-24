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Binali Yıldırım Afyonkarahisar'da gençlerle buluştu

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Afyonkarahisar'da gençlerle bir araya geldi.

24.02.2020 21:48 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:49Binali Yıldırım Afyonkarahisar'da gençlerle buluştu

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Binali Yıldırım, Afyonkarahisar'da gençlerle bir araya geldi.


Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TÜGVA) Afyonkarahisar Şubesi tarafından düzenlenen "Gençlerin Kankası Gençlerle Buluşuyor" adlı programa katılan Binali Yıldırım, TÜGVA'nın erkek öğrenci yurdunda gençlere hitap etti. Söyleşiye Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı. Program Kur'an-Kerim tilavetinin okunmasıyla başlarken TÜGVA İl Temsilcisi Yunus Emre Korkmaz, Son Başbakan Binali Yıldırım'a "Sayın Başbakanım" diye hitap edince, esprili bir dille Yıldırım, "Başbakan falan kalmadı, burada başbakan yok" diyerek espri yaptı. Program Yıldırım'ın gençlere hitap etmesinin ardından son buldu. - AFYONKARAHİSAR


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Kaynak: İHA

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