23.06.2019 18:45
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Binali Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığı'na geldi

Binali Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım , AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.
Tuzla Aydınlı 'daki konutundan hareket eden Yıldırım, seçim sonuçlarını takip etmek üzere saat 18.38 itibarıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na ulaştı.
Yıldırım'ı İl Başkanlığı'na gelişinde AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ile Ali İhsan Yavuz , AK İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve milletvekilleri karşıladı.
Bu arada AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.
Kaynak: AA
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