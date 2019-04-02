Binali Yıldırım, AK Parti İl Binasından Ayrıldı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adalı Binali Yıldırım
Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından saat 00.30 civarında ayrıldı. Yıldırım'a çıkışta partililer sevgi gösterisinde bulundular. Yıldırım, partililerle fotoğraf da çekildi.
Görüntü dökümü:
--------------
Ak Parti il binasından çıkan Binali Yıldırım
Binali Yıldırımın yanındakilerin görüntüsü
Binali Yıldırımın vatandaşların yanına yürüyerek gitmesi
Yıldırım'ın vatandaşlarla fotoğraf çekilmesi
Binali Yıldırımın aracıyla ayrılması
Genel ve detaylar
İstanbul, Binali Yıldırım, AK Parti, Güncel
Kaynak: DHA