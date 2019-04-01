01 Nisan 2019, 16:54
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Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Binasından Ayrıldı

Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Binasından Ayrıldı

AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından 3 saat süren temasların ardından ayrıldı.

AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından 3 saat süren temasların ardından ayrıldı.

AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına gelerek bazı temaslarda bulundu. Yıldırım, 3 saat süren temaslarının ardından başkanlık binasından ayrıldı. Bina önünde bekleyen vatandaşların alkışları eşliğinde ayrılan Yıldırım basın mensuplarına açıklamada bulunmadı. - İSTANBUL Binali Yıldırım, AK Parti, İstanbul, Politika
Kaynak: İHA