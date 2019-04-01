Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Binasından Ayrıldı

AK Parti İstanbul
Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından 3 saat süren temasların ardından ayrıldı.
AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına gelerek bazı temaslarda bulundu. Yıldırım, 3 saat süren temaslarının ardından başkanlık binasından ayrıldı. Bina önünde bekleyen vatandaşların alkışları eşliğinde ayrılan Yıldırım basın mensuplarına açıklamada bulunmadı. - İSTANBUL
Binali Yıldırım, AK Parti, İstanbul, Politika
Kaynak: İHA