01 Nisan 2019, 18:02
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Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Binasından Ayrıldı

- Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından ayrıldıİSTANBUL - AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından 3 saat süren temasların ardından ayrıldı.

- Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından ayrıldı

İSTANBUL - AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından 3 saat süren temasların ardından ayrıldı.
AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına gelerek bazı temaslarda bulundu. Yıldırım, 3 saat süren temaslarının ardından başkanlık binasından ayrıldı. Bina önünde bekleyen vatandaşların alkışları eşliğinde ayrılan Yıldırım basın mensuplarına açıklamada bulunmadı. Binali Yıldırım, İstanbul, AK Parti, Politika
Kaynak: İHA