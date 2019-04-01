- Binali Yıldırım
, AK Parti İstanbul
İl Başkanlığı binasından ayrıldı
İSTANBUL - AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından 3 saat süren temasların ardından ayrıldı. AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına gelerek bazı temaslarda bulundu. Yıldırım, 3 saat süren temaslarının ardından başkanlık binasından ayrıldı. Bina önünde bekleyen vatandaşların alkışları eşliğinde ayrılan Yıldırım basın mensuplarına açıklamada bulunmadı.
Binali Yıldırım, İstanbul, AK Parti, Politika
Kaynak: İHA