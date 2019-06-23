23.06.2019 18:49
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Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi

Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldiİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim sonuçlarını takip etmek üzere AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi.

Binali Yıldırım , AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi
İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim sonuçlarını takip etmek üzere AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi.
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Oy kullanma işleminin bitmesiyle birlikte sayım işlemleri başladı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Binali Yıldırım seçim sonuçlarını takip etmek üzere AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Yıldırım'ı AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve yetkililer karşıladı.Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi
Kaynak: İHA
Binali Yıldırım , AK Parti , İstanbul , Politika

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