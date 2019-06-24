24.06.2019 18:15
Haberler » Güncel » Haber

Binali Yıldırım, AK Parti sandık başkanı Zengin'in cenaze törenine katıldı (2)

Binali Yıldırım, AK Parti sandık başkanı Zengin

BİNALİ Yıldırım, 23 Haziran seçimlerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin'in cenaze törenine katıldı.

BİNALİ Yıldırım, 23 Haziran seçimlerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin'in cenaze törenine katıldı.
23 Haziran yerel seçimlerinde sandık başında görevli olan 30 yaşındaki AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. Zengin için bugün ikindi namazını müteakiben Samandıra 'da bulunan Ebubekir Camii'nde kılınan cenaze namazına Binali Yıldırım da katıldı. Yıldırım, namaz öncesi Zengin'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
binali yıldırım , cenaze , ak parti , sandık , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
19:09 TİKA'dan Ürdün'de tarıma destek
19:08 Antalya'daki sahte içki operasyonu
19:05 Moritanya'da Gazvani cumhurbaşkanı seçildi - NOVAKŞOT
19:05 Borsa günü yükselişle tamamladı
19:04 Göç ve Uluslararası Koruma Projesi
19:02 AK Parti'li Yavuz: Güvenli seçim süreçlerinin işletilmesi yolu açılmıştır
19:02 Son Dakika! Trump'dan İran'a yeni hamle!