Binali Yıldırım: "Akıllarını bir dolara kiraya verenler hak ettikleri dersi almışlardır"

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme iddialarına ilişkin, "Bizim başka işimiz yok mu kardeşim. Memleketin bin bir türlü işi var. Bir de sizin içinizde kim genel başkan olacak, kim olmayacak bununla uğraşacak vaktimiz mi var? İşinize bakın" dedi.

Yıldırım, bir dizi etkinliklere katılmak için geldiği Bolu'da, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yıl Açılışını yapıp hukuk fakültesinin temelini attıktan sonra Bolu Valiliği'ni ziyaret etti.

Valilik ziyaretinin ardından partisinin Bolu İl Başkanlığına gelen Yıldırım, burada teşkilat başkanları ile toplantı yaptıktan sonra partililere seslendi.

Yıldırım, Bolu'ya gelince aklına 15 Temmuz'un geldiğini ifade ettiği konuşmasında, "15 Temmuz gecesi malum ben karayolu ile İstanbul'dan Ankara'ya geldim. Cumhurbaşkanımız da İstanbul'a geldi. Konuştuk böyle kararlaştırdık. İlk açıklamayı saat 23.00'da yaptık işin adını koyduk ve ondan sonra gece boyunca da ne yapacağımıza karar verdik. Bir yandan seyahat ederken bir yandan da bu alçak FETÖ terör örgütünün hedeflerine ulaşmaması için bütün birimleri, vatanını-milletini seven kolluk kuvvetleri ile askerler ile sürekli temas halinde olayı cumhurbaşkanımızla beraber yönettik. Bolu Dağı Tüneli çıkışında gelişen olayları daha rahat ve kararlı bir şekilde yönetmek için karayolları şantiyesine gittim. Bir saat kadar orada çalıştım. Görüşülecek verilmesi lazım gelen talimatları verdim ve oradan sonra işin rengi değişti." diye konuştu.

"Akıllarını 1 dolara kiraya verenler hak ettikleri dersi almışlardır"

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve başbakanlık sorumluluğunu taşıyan kendisinin millet adına hırslandıklarını Belirten Yıldırım, "O kadar hırslanmıştık ki, müthiş bir gayret içerisinde o gece dedik ki 'ölmek var dönmek yok. Bu bayrak inmeyecek, bu ezanlar dinmeyecek. Bu alçaklara fırsat vermeyeceğiz.' ve o gün bu milletin her biri, kadını ile erkeği ile, genci ile ihtiyarı ile, her biri kahraman oldu. Sokakları meydanları doldurdu. Ülkeye sahip çıktınız. Alçaklara hak ettiği dersi verdiniz. O gece tankın gücünü halkın ve hakkın gücü yenmiştir ve ülkemize bağımsızlığımıza geleceğimize kasteden, akıllarını 1 dolara kiraya verenler hak ettikleri dersi almışlardır." dedi.

-"Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz"

Yıldırım, AK Parti'nin kurulduğu 2002'den bugüne kadar yaptığı kutlu yürüyüşünde önüne birçok engel çıktığını da anlatarak, şunları söyledi:

"Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bu günlere geldik. Bununla da kalmadık. Önümüze vesayet odakları her fırsatta çıktı. Cumhurbaşkanını seçtirmemeye kalkıştırlar. Partimizi kapatmaya kalkıştılar. 17-25 Aralık yargı darbesi yapmaya kalkıştılar. Gezi olayları ile ülkemizi Libya gibi, Tunus gibi, Suriye gibi kaosa sürüklemeye çalıştırlar. Bütün bunları başaramayınca 15 Temmuz'da asker kılığına girmiş teröristlerle istiklalimize bayrağımıza egemenliğimize kastettiler. Ama her seferinde göğsünde iman dolu, ay yıldızlı bayrağı eline alan milyonlarca vatan evladı üzerine düşeni yaptı ve alçaklara hak ettikleri cevabı verdi. Bugün ülkemizin içinde ve dışında 7 düvele karşı mücadele veriyoruz. Terörle mücadelede de çok ciddi mesafeler aldık. 17 yılda yolları böldük, gönülleri ve hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz."

-Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme iddiaları

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir CHP'li ile CHP'nin genel başkanının değiştirilmesi gerekçesi ile toplantı yaptığı iddiaları hakkında da konuştu.

"CHP kendi içindeki hizipleri, kendi içindeki kaynayan kazanı soğutmak için yalan üzerine yalan uyduruyor" diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Neymiş? Külliyede Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de genel başkanı değiştirmek için görüşme yapıyormuş. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar dedik. Ama yatsı olamadan bunlar payladılar. Şimdi bu işin aktörleri birbirine girdi. Bizim başka işimiz yok mu kardeşim. Memleketin bin bir türlü işi var. Bir de sizin içinizde kim genel başkan olacak, kim olmayacak bununla uğraşacak vaktimiz mi var? İşinize bakın."

Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olan CHP'nin iktidara alternatif olması gerektiğine vurgu yaparak, bu partinin liderinin de konuşurken 10 düşünüp 1 söylemesi gerektiğini kaydetti.

Türk milletinin hoş görmeyeceği tek şeyin doğruyu söylememek olduğuna da dikkat çeken Yıldırım, "Siyasetçi, şartlar ne olursa olsun her zaman doğruyu konuşması gerek. Milletine karşı dürüst olması gerekir. Bizim siyaset anlayışımızda bu vardır. Ne diyor liderimiz, ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Bu anlayışla 17 yıldır milletimizin karşısındayız." ifadesini kullandı.

Yıldırım, konuşmasının ardından partililerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra, Ankara'ya gitmek üzere ilden ayrıldı.

Kaynak: AA