BİNALİ YILDIRIM AMERİKA, TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ENDİŞESİNE DUYARSIZ KALAMAZ

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Amerikan-Türk İş Geliştirme Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, "Amerika Türkiye ilişkileri kısa vadeli, bir takım siyasi söylemlerle bozulacak ilişkiler değildir. Ben bugünün gündeminde olan konuların geçici siyasi manevralar olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman Amerika Türkiye'nin güvenlik endişesine duyarsız kalamaz." dedi.Beşiktaş'ta bulunan bir otelde Amerikan-Türk İş Geliştirme Konseyi toplantısı düzenlendi. Toplantıya Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Başkanı Uğur Terzioğlu, ABD Eski İçişleri Bakanı Ryan Zinke, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve her iki ülkeden çok sayıda iş insanı katıldı. Programda konuşan Binali Yıldırım, "Türkiye-Amerika ilişkilerinin gelişmesi için olumlu gündem üzerine odaklanmamız lazım. Tamam sorunlarımız var. Bugünlerde ilişkilerimizde inişli, çıkışlı bir süreç yaşıyoruz. Ancak bize düşen farklı gündemlerle olumlu, konuları ele alarak bunlar üzerinden daha fazla gayret göstermek. Bugünkü toplantının amacı da bu. Bunların sayılarını arttırmamız lazım. Eğer karşılıklı yatırıma daha çok zaman ayırırsak o zaman diğer konuda olumsuz gündem iki ülkede de toplumların daha az ilgilendiği şeyler haline gelir. Yani Türkiye'de, Amerika'da S-400'lerin, F-35'lerin, NATO üyeliğinin veya Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarının olup olmaması konuları yerine Türkiye ve Amerika arasında ticaret hacmini nasıl 19 milyardan 100 milyar dolara çıkıyor, hangi Amerikan şirketlerinin hangi Türk şirketleri ile ortaklık yaptığı ve bu ortaklıkların bölgemizde 3'üncü ülkelerde de sağladığı faydaları konuşabilirsek o zaman ilişkilerimizin daha da gelişmesine büyük katkı sağlamış oluruz. Aynı zamanda bölgesel güvenliğe ve bölgesel huzura katkı sağlamış oluruz." diye konuştu."KAYA GAZI İLE İLGİLİ TEKNOLOJİLERDE AMERİKA İLE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRİZ"Amerika ve Türkiye ortaklığının 1820 yılına dayandığını ifade eden Yıldırım, "Amerika son yıllarda ortaya koyduğu kaya gazı ve gaz elektrik ve çeşitlendirme konusunda önemli teknolojilere sahip. Ancak Türkiye de enerji bakımından çok kritik bir konuma sahip. Türkiye bugün tam anlamıyla bir enerji tedarik ülkesi değil, ama bir enerji transfer ülkesidir. Kafkasların, Orta Asya'nın enerjisini Türkiye Avrupa'ya nakletmektedir. Bakü-Ceyhan-Tiflis hattı ve Mavi Akım, Türk Akımı, TANAP Projesi çok önemli, stratejik projelerdir. Yani enerji arz güvenliğini bölgede Avrupa'da sağlamaya yönelik stratejik projelerdir. Benzer çalışmaları da Amerika ile biz yapabiliriz. Kaya gazı ile ilgili teknolojilerde Amerika ile birlikte çalışabiliriz. Türkiye'nin tektonik yapısı itibari ile 780 bin kilometre kare toprak alanımız var ama bunun sadece 5 bin kilometre karesinde yapılacak çalışmalarla ortaya çıkacak kaya gazı Türkiye'nin bir yıllık ihtiyacından fazlasını sağlıyor. Bu alanı 5 bin kilometre kare değil de 30 bin kilometre kareye çıkardığınızda sonuçları sizler çok iyi değerlendirebilirsiniz." şeklinde konuştu."BUGÜNÜN GÜNDEMİNDE OLAN KONULARIN GEÇİCİ SİYASİ MANEVRALAR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:"Amerika Türkiye ilişkileri kısa vadeli, bir takım siyasi söylemlerle bozulacak ilişkiler değildir. Ben bugünün gündeminde olan konuların geçici siyasi manevralar olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman Amerika Türkiye'nin güvenlik endişesine duyarsız kalamaz. Türkiye daha dün, Ceylanpınar ilçemize, insanların üzerine Suriye tarafından roket düştü. Orada bir otorite boşluğu var. Dolayısı ile Türkiye'nin yapmaya çalıştığı şey, bölgenin güvenliğini sağlamak, evlerinden, memleketlerinden gelmek zorunda kalan ve hayatlarını kurtarmak için bize sığınan mültecilerin bir an önce memleketlerine sağ salim dönmelerini sağlamak. Bizim için para her şey değildir, insanlık önemlidir. Büyük bir bedel ödüyoruz. Bunu kabul ediyoruz. Bütün dünya bunu takdir ediyor. Ama takdir etmek yetmez biraz da katkı sağlamak lazım. Ama ne yazık ki bu cömertliği göremiyoruz.Dış politikanın 'dostları arttırmak, düşmanları azaltmak' olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bugün maksatlı olarak gündemde ön plana çıkarılan askeri ve güvenlik esaslı, savunma esaslı konuları bütün gündemimizi işgal etmesini haksızlık olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.