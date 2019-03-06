Binali Yıldırım, Bakırköylülere Telefondan Seslendi

Kaynak: DHA

31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Bakırköy'de proje ve aday tanıtım toplantısına katıldı. Şenocak, vatandaşların yoğun isteği üzerine AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı telefonla aradı. Vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı.AK Parti Bakırköy ilçesinde proje ve aday tanıtım toplantısı düzenlendi. İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur, AK Parti milletvekilleri, Bakırköy Eski Belediye Başkanı Ali Talip Özdemir, Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) ilçe teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı."BUNLARIN MİLLETLE ALAKASI YOK"AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, "Milletin teveccühü her gün artarak devam ediyor. Çünkü biz hep milletin yanında hizmet verdik. Milleti aldatan hiç olmadık. Klasik siyaseti hiçbir zaman yapmadık. Biz seçimi bir alıp gidelim, hiç demedik. Çünkü biz bu siyaseti adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik. Onun için partimiz hep var olmaya devam etti. İnşallah çok daha uzun yıllar hizmet edeceğiz. Hani burayı yöneten zihniyet var. Çöp, çukur ve çamur. Bunlar sahaya çıkmışlar, adına millet demişler bunların milletle alakası yok. Biri milletle alakası olmayan birilerine yandaşlık yapar,bugün Erbakan hocanın devamıyız diyen bir diğeri 28 Şubat döneminde hükümeti düşüren, darbe yapanlarla kucak kucağa. Beraberler mi? ya senin bu ülkeyi düşüren CHP zihniyetiyle ne işin var" dedi."31 MART AKŞAMI DESTAN YAZACAĞIZ"Vatandaşların yoğun isteği üzerine İstanbul İl Başkanı Şenocak tarafından telefonla sesli aranan İBB Başkan Adayı Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan gençlere çok büyük önem veriyor. Seçilme yaşını 30'dan 25'e,daha sonra da 18'e indiren kim? AK Parti iktidarı ve Sayın Cumhurbaşkanımız. 18 yaş hem seçme hem de seçilme için artık bir sınır oldu. İstiyoruz ki gençlerimizde belediyelerde, meclislerde ve vekilliklerde ben de varım desin aday olsun ya da oy versin. Ne olursa olsun katılım demokrasinin gereğidir. Ülkenin geleceğine dair söylenecek sözlerin en fazlası gençlerin olsun. Çünkü nüfusumuzun yüzde 100'ü gençlerden oluşmuyor ama yarın yüzde 100'ü sizlerden oluşacak. Biz Bakırköy gençleriyle AKGençlerle gurur duyuyoruz. Bakırköy'de 31 Mart'ta adayımızla durmak yok yola devam. Sandıklarımıza sahip çıkacağız ve inşallah 31 Mart akşamı destan yazacağız. Bu duygularla aday ve proje tanıtım toplantısının Bakırköy için, İstanbul için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bütün gençlerin gözlerinizden öpüyorum iyi ki varsınız. Allaha emanet olun" diye konuştu.Proje ve aday tanıtım toplantısı, AK Parti Bakırköy Belediye Başkan AdayıMehmet Umur'un projelerini tanıtmasıyla son buldu. - İstanbul