Binali Yıldırım "Beni Affedin" Diyerek İstanbul Tekflini Geri Çevirirse, Süleyman Soylu Aday Gösterilebilir

Deniz Zeyrek, "Algılar ve gerçekler" başlığıyla yayımlanan yazısında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kulis yazdı. Zeyrek, adı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na adaylık için geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın bunu kabul etmek istemediğini ileri sürdü. Zeyrek, Yıldırım'ın teklifi reddetmesi halinde AK Parti'de düşünülecek ilk isimlerden birinin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu söyledi.

"İSMİNİN KESİNLEŞMİŞ GİBİ AÇIKLANMASINDAN RAHATSIZ OLMUŞ"

"Kaynaklarım, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığı için gönüllü olmadığını, hatta kabul etmek istemediğini söylüyor. Bu nedenle de kendisinin kararı beklenmeden isminin kesinleşmiş gibi açıklanmasından rahatsız olmuş" diyen Zeyrek, devamında "Yarına kadar Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni görüşmeleri olabilir. Erdoğan'ın Yıldırım'ı ikna etme ihtimalini yüksek görüyorum. Ancak çok düşük bir ihtimal de olsa "beni affedin" derse, AK Parti çok kısa süre içinde yeni bir İstanbul adayı bulmak zorunda kalabilir" ifadesini kullandı.

Erdoğan ve Yıldırım

"SAYIN SOYLU VAR"

Zeyrek, şunları kaydetti:

"Kim olur" diye sordum kaynağıma. "Sayın Soylu var" karşılığını verdi. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı'nı bırakmak istemiyor. Haklılık payı da var. Başarılı bir çizgisi var. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan isterse itiraz etmez. Kaynağıma göre, MHP tabanında Yıldırım'a oy vermek istemeyecek bir kesim Soylu'ya gönül rahatlığıyla oy verebilir ve bu durum Soylu'yu avantajlı hale getirebilir."

Süleyman Soylu

3 BÜYÜKŞEHİRDE İSMİ ÇIKMIŞTI

Süleyman Soylu hakkında Cumhurbaşkanı'nın nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Temayül yoklamasında Soylu'nun adı İstanbul için çıkmıştı.