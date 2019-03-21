Kaynak: DHA

YEREL seçim çalışmalarına Esenyurt'ta devam eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Biz İstanbul'u Türkiye'nin amiral gemisi yapmaya söz verdik bunu da sizinle birlikte yapacağız" dedi.Esenyurt Nikah Sarayı'nda düzenlenen programda Binali Yıldırım, Güneydoğu'dakisivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Konuşmasına baharın habercisi nevruz bayramını kutlayarak başlayan Binali Yıldırım, "Türkiye'yi bölmek parçalamak isteyenler asla bizim dostumuz değildir. Sizin de dostunuz değil. Parçalanmanın bize ne faydası var? Görmüyor muyuz Suriye'yi ne hale düştü koca bir medeniyet. Türkiye'ye de aynı şeyi yapmayı çalışıyorlar. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Daha fazla birbirimize sarılacağız ve birliğimizi daha da güçlü hale getireceğiz. Bu millet için çalışan herkesin başımızın gözümüzün üstüne yeri var." dedi.Yıldırım, şöyle devam etti:"Ne diyor Ali Rıfat paşa, 'Gidemediğin yer, senin değildir.' Sen gitmezsen, işte terör istismarcıları oraya gidiyor ve insanların kanına giriyor, gençlerimizi alıp dağa çıkarıyor. Yazık değil mi bu gençlere. Ömürlerinin baharında terörün pençesine düşüp gidiyor gençler. Başbakan olduğumda bir açıklama yaptım. Dedim ki, 'milletimiz rahat olsun, terör belasını Türkiye'nin gündeminden çıkaracağım' Elhamdülillah, şu anda Türkiye'nin her yerine rahatça gidilebiliyor. Bu çok önemli ama bunun devamı gelecek. Bunun devamı kalkınma, bunun devamı üretim, bunun devamı gençlerimizin en iyi şekilde eğitilmesi. Bunu da yapıyoruz. Bölgeyi 2 sefer yaptık, hendeklerle çukurlarla yerle bir ettiler, 2 sene de yaptık. Şırnak'ı 2 sene de yaptık. İdil'i, Nusaybin'i, Diyarbakır Suru ve daha birçok yere. Bunların hepsini yaptık. Bunlar yapılır, yeter ki aramıza fitne tohumları atılmasın.""ESENYURT'TA 3 TANE METRO GELİYOR"Yıldırım, "Esenyurt'a 3 tane metro geliyor. İnşallah, bu metro Mahmutbey, Bahçeşehir, Esenyurt hattı, Yenikapı, Sefaköy, TÜYAP hattı. Bunlar Büyükçekmece'ye kadar yapılacak hatlar. Bunların Esneyurt'ta toplu ulaşım ile ilgili ciddi bir rahatlatma yapacak" ifadelerini kullandı."HİZMETLERİ ADİL BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRECEĞİZ""Esenyurt'ta ılıca var ama kullanılmıyor" diyen Yıldırım, "Şimdi onu tamamlayıcı sağlık turizmi için daha fazla değerlendireceğiz. Fabrikaların arıtma sorunları var. Bunları siz yetki verince başkanla oturup konuşacağız. Her gün bir önceki güne daha göre daha iyi olacak. Çalışacağız, çabalayacağız önce 31 Mart'ta bayrağı yere düşürmeyeceğiz. Sonra da ne isterseniz isteyin bizden. Ne yaparsak sizinle yapacağız. Kafamıza göre hiçbir şey yapmayacağız. Çünkü burada yaşayanlar sizsiniz, ihtiyaçları siz biliyorsunuz. Biz bu ihtiyaçları imkanlara göre sıralamak ve adil bir şekilde hizmetleri yerine getireceğiz. Kayırmacılık yok, herkes hizmete kavuşacak." şeklinde konuştu."BİZ İSTANBUL'U TÜRKİYE'NİN AMİRAL GEMİSİ YAPMAYA SÖZ VERDİK"Binali Yıldırım konuşmasının son bölümünde "Ülkemiz daha güzel günler görecek. Bugün belki bazı sıkıntılar var ama bunlar gelip geçici şeyler. İnanın bu işleri yapacak başka kadro yok. Yapacaksak yine bu kadrolar yapacak. Biz İstanbul'u Türkiye'nin amiral gemisi yapmaya söz verdik. Bunu da sizinle birlikte yapacağız. İstanbul'suz Türkiye haritası eksik kalır, çünkü İstanbul Türkiye'nin özetidir." dedi.- Usta