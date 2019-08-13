Binali Yıldırım: "Bu yaralar tamamen sarılacak"

DÜZCE– AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada yaraların tamamen sarılacağını belirterek, "Devletin imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde bütün bunlar yapılacaktır" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü gününü geçirdiği Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ilk olarak AK Parti Akçakoca İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Yıldırım daha sonra Akçakoca Belediyesini ziyaret etti. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'dan 18 Temmuz'da meydana gelen sel ve su baskınları ile detaylı bilgiler aldı. Ziyaretin ardından çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım, yaraların tamamen sarılacağını işaret ederek, "Biliyorsunuz bayramın ikinci günü daha önce söz verdiğimiz gibi Akçakoca'ya geldik. Akçakoca'da vatandaşlarımızla hem bayramlaştık, hem de geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hatta 20 gün önce yaşanan sel felaketinde ciddi anamda hasar gören Uğurlu ve Esmahanım köylerine gittik. Akçakoca merkezde cami altında ki esnafla bir araya geldik. Caddelerde beraber vatandaşlarımızla sohbet ettik. Kaymakamımız, belediye başkanımız milletvekillerimizden teşkilatlarımızdan kapsamlı bir şekilde bilgiler aldık. Sel felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren yapılan bütün çalışmaları anlattılar. Bundan sonra ki ihtiyaçlarını, beklentilerini ilettiler. Yaraların sarıldığını görüyoruz. İşlerin yapıldığını görüyoruz. Daha fazlasını vatandaşlarımız bekliyorlar. Esnafımız işleri bozulduğu için taahhütlerini yerine getiremiyorlar. İş yerleri, hayvanları telef olanların talepleri var. Bunları dinledik. Milletvekilleri gerekli dosyaları hazırladılar. Gerekli kurumlar üzerine düşeni yapacak. Bu yaralar tamamen sarılacak. Düzce'nin, Akçakoca'nın özellikle fındık ve turizm bakımından önemli bir yeri var. Bu gelişimizin asıl nedeni buranın turizmden sezon dolayısı ile olumsuz etkilenmesini en asgari düzeye indirecek bir çalışmadır. Bu inisiyatifi başlatan Düzce milletvekillerimiz oldu. Bizde onların bu çağrısına uyarak buraya geldik. Bu çalışmanın bir parçası olmak istedik. Bundan ziyadesi ile memnun olduk. Düzce halkı, Akçakoca halkı bizi bağrına bastı. Sıcak bir karşılama yaptılar. Çok teşekkür ediyorum. Devletin imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde bütün bunlar yapılacaktır. Kimsenin endişe etmesine mahal yok. Ülkemiz ve devletimiz güçlüdür. İlk baştan beri Düzce Belediyesi ve Akçakoca Belediyesine lojistik ve araç desteğini veriyoruz. Güzel hatıralarla Akçakoca'dan ayrılıyorum" diye konuştu. Binali Yıldırım daha sonra ilçeden ayrılmak için yola çıktı.

Kaynak: İHA