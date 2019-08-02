Binali Yıldırım: Bugün üzerimize geliniyorsa beyhude değil (3)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ARADI

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'daki temasları kapsamında, Battalgazi Çınar Park'ta yaklaşık 5 bin gençle bir araya geldi. Yıldırım, istek üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak gençlerle görüştürdü.

Çınar Parktaki gençlik buluşmasına Binali Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Derya Şahin ile Çiğdem Karaaslan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürken, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, partililer ve çok sayıda genç katıldı. Gençlerle bir araya gelen Yıldırım, katılanlar ile birlikte 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü söyledi. Daha sonra gençlerin isteği üzerine Yıldırım, telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak gençlerin görüşmesini sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Güzel yaz akşamında memleketinde herkesi en kalbi duygularla selamlıyorum. Sizlerin maşallah kayısı bol, bereketi de bol, Allah yolunuzu açık etsin. Bizde şu anda yasama dönemine az kaldığı şimdi artık hedef 2023. 2023'e çok farklı bir şekilde hazırlanacağız. İnşallah bu akşam Binali Bey, milletvekili arkadaşlarımız sizlerle bir aradalar. Nasip olursa bayramdan sonra en yakın zamanda ben de yapmakta olduğum ziyaretlerimi Malatya'ya sizleri ziyaret edip, Malatya'da şöyle hem açılışlar, hem güzel ilkleri yapmak suretiyle bende sizlerle heyecan katmak istiyorum. Sizlerle gençlerle dik durmak istiyorum. Fakat hiç durmadan çalışacağız. Özellikle genç kardeşlerimizle beraber geleceğe yürüyeceğiz. Malatya hiçbir zaman bizleri mahcup etmedi, inanıyorum ki bundan sonra da mahcup etmeyecek ve sizler dik durdukça inşallah sizlerle bu yolda emin adımlar ilerleyeceğiz. Sizleri İstanbul'dan en kalbi duygularla selamlıyorum. Bu hafta sonu inşallah İstanbul-İzmir otoyolunun bir tarafında Binali Bey, bir tarafında şahsım olmak üzere bu otoyolun açılışını yapacağız ve böylece bayram öncesi İstanbul-İzmir otoyolunun büyük bir kısmını açmış olacağız ve Bursa'daki şehir Hastanesi'nin aynı gün açılışını yaparak tüm Bursalı kardeşlerimizi bu şehir hastanesiyle de inşallah resmen kavuşturmuş olacağız. En yakın zamanda Malatya'da da bu heyecanı yaşamak dileğiyle sizleri bu güzel yaş akşamında en kalbi duygularımla selamlıyorum. Geceniz kutlu, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah."

Öte yandan, Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, telefonuna 'RTE' olarak kaydettiği görüldü.