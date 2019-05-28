Binali Yıldırım "Çaldılar" çıkışıyla ilgili açıklama yaptı: Mecburdum

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçimin ardından büyük tartışma yaratan "Çaldılar" sözleriyle ilgili, "Ona mecburdum. Niye mecburdum, çünkü bir algı operasyonu yapıldı. Yani orada bir hukuki tabir değil, farkındayız" dedi.

"KENDİMİ İFADE EDEMİYORUM"

İsmail Küçükkaya'nın "Yani halk diliyle mi öyle dediniz?" sorusuna Yıldırım, "Evet. En büyük mağduriyeti yaşayan İstanbullular var, ben varım ve ben sesimi duyuramıyorum. Kendimi ifade edemiyorum" şeklinde cevap verdi.

"ONUN İÇİN Mİ BÖYLE BİR YOLA GİRDİNİZ?"

Programın devamında Küçükkaya "Onun için böyle bir yola mı gittiniz?" şeklinde bir soru yöneltti. Yıldırım, bu soruya "Gayet tabi" yanıtını verdi.