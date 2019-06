Binali Yıldırım: Canlı yayında İstanbul önceliğimiz ama her şeyi konuşuruz (2)

'23 HAZİRAN'DA İSTANBUL BAYRAMI VAR'

Buruciye Medresesi'nde AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılan Binali Yıldırım, vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Bayram sevincini birlikte yaşamak için kenti ziyaret ettiklerini belirten Binali Yıldırım, "Bayram sonunda, tabi hayat devam ediyor. Tekrar işimize gücümüze döneceğiz. İstanbul'dan özellikle bayram için gelen hemşehrilerime hatırlatmak isterim. 23 Haziran'da da bizim bayramımız var. İstanbul bayramı var. İstanbul bayramına Sivas hazır mı? Biliyoruz, Sivas her zaman nerede memleket meselesi olursa, nerede millet meselesi olursa hazır ve nazırdır. Bunu İstiklal harbinde göstermiştir. Bunu daha 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında göstermiştir. O gece de sesimizi duyduğunuz anda meydanları doldurduğunuzu biliyoruz, sizlerle de gurur duyuyorum. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı bu kutlu yürüyüşte, Sivas her zaman bizimle beraber oldu. 23 Haziran'da Sivas olarak İstanbul'da gümbür gümbür geliyor muyuz? Sandıkları dolduruyor muyuz? Anlamlı bir farkla, evladınızı, Anadolu yaylasının evladına desteğinizi veriyor musunuz. Allah sizden razı olsun. Sivas çileyi bilir, zorlukları bilir" dedi.

Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğunu ifade eden Yıldırım, "Türkiye'nin önü açıktır, geleceği aydınlıktır. Kim ne senaryo yazarsa yazsın, İstiklal aşığı bu millete hiç bir operasyon etki etmez. Bu millet her zaman doğrusunu, en güzelini yapmayı başarmıştır. Sivas dava adamı, yiğit insan Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketidir. Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülke için kanlarını, canlarını seve seve veren bütün şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA